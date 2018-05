Caltanissetta: domenica 27 l’Assemblea Regionale della CRI Sicilia

Al Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare i Vertici Regionali dei Corpi Ausiliari FFAA della CRI Sicilia e i Delegati Tecnici Regionali obiettivi strategici.

Tra i punti all’ordine del giorno, la presentazione dello staff regionale e la relazione del Presidente Regionale, Luigi Corsaro, sulla situazione della CRI sul territorio siciliano. Inoltre, l’Assemblea dibatterà e si esprimerà sulle elezioni del Collegio Disciplinare. Seguiranno le Comunicazioni del Segretario Regionale, e le comunicazioni inerenti il Nucleo Pronto Intervento CRI – Sicilia Calabria, le Gare Regionali di Primo Soccorso e Meeting Giovani CRI 2018 e le comunicazioni sui corsi Unità Cinofili CRI .

Per la massima partecipazione, si ricorda che in assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare un Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo. Dopo la conclusione dell’assemblea è prevista nella stessa giornata la formazione in tema di sicurezza per i Presidenti/Commissari. In foto Insinga e Manno.