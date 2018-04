Sicilia: Musumeci “Mi congratulo con il neo presidente del Friuli Fedriga”

Palermo – “Mi congratulo con il neo presidente Fedriga per l’ottimo successo ottenuto in Friuli Venezia Giulia. La sua vittoria è la conferma, come avvenuto la settimana scorsa in Molise, che la coalizione di centrodestra, se unita, è sempre vincente. Spero di potere ospitare, presto, in Sicilia tutti i governatori del centrodestra per affrontare insieme una nuova stagione di protagonismo delle Regioni italiane”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margini dei lavori dell’Ars impegnata nell’approvazione del Bilancio e della legge di stabilità.