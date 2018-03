Campionati del mondo Master UCI due giovani professionisti ennesi nello staff

Quest’anno il Lombardo Gravity Factory Racing sarà presente ai Campionati del Mondo Master UCI, che si terranno ad Andorra (Vallnord) dal 15/18 Luglio 2018 in cui parteciperà il rider Davide Camedda atleta di taratura nazionale, secondo ai campionati italiani 2015 è campione regionale dal 2007 ad oggi , e Campionati Italiani Assoluti FCI che si terranno a Pila (Aosta) in data 21/22 Luglio in cui saranno presenti i restanti membri del Team:

Michele Riggi

Andrea Mauro Capizzi

Luca Immormino

Giovanni Dicaro

Nello staff tecnico due giovani professionisti dell’ennese Dott. Mario Cammareri che ricoprirà il ruolo di Resp. Preparazione atletica e aumento performance e del Dott. Omar Mingrino come Resp. Riatletizzazione .