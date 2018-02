Sicilia: il Corecom Sicilia cerca quattro consulenti

Sicilia – Il Corecom Sicilia cerca consulenti. Quattro le figure di esperti ricercate con una manifestazione di interesse firmata dal presidente del Corecom Sicilia Maria Annunziata Astone pubblicata sul sito ufficiale: un giornalista professionista per il ruolo di addetto stampa, che si occupi anche della gestione dei social network; un giornalista professionista che si occupi del piano di comunicazione, e che di occupi anche di “coordinare l’intera attività pubblicitaria del Corecom Sicilia”; un laureato in giurisprudenza che si occupi di formazione e gestione di banche dati e un esperto in problematiche della società dell’informazione e del cyberbullismo.

La selezione avverrà per titoli e “la valutazione comparativa sarà svolta da una Commissione nominata dal presidente del Corecom Sicilia” e composta dal presidente stesso, da un commissario e da un dirigente del Corecom Sicilia. Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria di merito per ogni profilo.

L’incarico di ogni figura professionale avrà durata biennale, sarà rinnovabile eventualmente per ulteriori 11 mesi e la retribuzione è pari a 15 mila euro lordi l’anno (esclusi Iva e Inpgi), per un totale di 60 mila euro. Il documento ufficiale per la manifestazione di interesse, assieme al modulo di partecipazione, è pubblicato sul sito del Corecom Sicilia. Si può presentare domanda per uno solo dei profili richiesti e la presentazione di domanda per più profili sarà causa di esclusione. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire con le modalità indicate, entro e non oltre la mezzanotte del giorno 9 marzo 2018.