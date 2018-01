Comitato NO alla nuova discarica di Agira: Sit-in martedì davanti l’Assemblea regionale

No agli inceneritori e a nuove discariche in Sicilia. E’ il leitmotiv della manifestazione in programma domani pomeriggio in piazza del Parlamento, a Palermo, quando in aula all’ARS approderanno alcune mozioni presentate dal M5S sui rifiuti; in particolare una denominata “Misure a sostegno a sostegno dell’economia circolare e della valorizzazione dei materiali post-consumo”, primo firmatario Giampiero Trizzino, riguarda il divieto di qualsiasi forma di incenerimento insieme a un nuovo piano regionale dei rifiuti, l’altra lo stop “al progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali ad Agira”, prima firmataria Elena Pagana.

Per questo commercianti, agricoltori, studenti, cittadini e amministratori locali di alcuni comuni della provincia di Enna a bordo di sei pullman raggiungeranno il capoluogo siciliano per partecipare al sit-in nel piazzale antistante palazzo dei Normanni, dire no ai termovalorizzatori e chiedere la revoca in autotutela dell’iter che prevede la realizzazione della discarica nel comune di Agira. L’iniziativa è stata organizzata dal ‘Comitato No Discarica’ insieme al gruppo parlamentare del M5S all’Ars e al deputato regionale dei CentoPassi Claudio Fava.

“Ci opporremo in qualsiasi modo – dicono gli organizzatori – alla realizzazione della discarica di Agira”. In piazza i manifestanti avranno indosso magliette con il logo del comitato e striscioni con scritto “Agira non si tocca”.