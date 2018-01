Attentato all’auto del Sindaco di Regalbuto: la solidarietà del Forum delle famiglie

Il Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia e il Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Enna esprimono solidarietà e vicinanza al Sindaco di Regalbuto, Francesco Bivona, per il vile atto subito ai danni della sua automobile.

Siamo certi che un’azione così bassa non fermerà l’azione politica del Sindaco, del quale ci è noto l’impegno e la passione per la cosa pubblica e che, in diverse occasioni, ha manifestato il suo interesse a favore delle politiche familiari e dell’azione del Forum.

Sappiamo che Regalbuto è una città solidale. Sappiamo che i cittadini di Regalbuto sapranno stare accanto a chi li rappresenta a livello istituzionale. Sappiamo che il lavoro dell’Amministrazione comunale continuerà nella direzione del Bene comune e dell’attenzione verso tutti e aperta a stimoli e collaborazioni nuove a favore di tutti.

Dario Micalizio Alfio Adornetto

Presidente del Presidente del

Forum delle Associazioni Familiari Forum delle

Regione Sicilia Associazioni Familiari

Provincia di Enna